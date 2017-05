Konzert im Hof - MV Gaspoltshofen

Am Samstag, 10. Juni 2017 lätd der Musikverein Gaspoltshofen bereits zum dritten Mal zum Konzert im Hof.

Traditionelle Blasmusik und moderne Unterhaltungsmusik mit ausgewählten Gesangsstücken werden in gemütlicher Atmosphäre im Innenhof der Familie Grabenberger in Grub 3, Gaspoltshofen, dargeboten.

Zur Einstimmung wird eine etwa fünf Kilometer lange Wanderroute vorgeschlagen.

"Das ermöglicht es den Besuchern, sich schon vorab zu entspannen, die umliegende Landschaft zu genießen und sich dem Konzertabend ohne Stress und Hektik hinzugeben.", so der Kapellmeister Alois Papst.

Ab 18:00 Uhr wird mit einem musikalischen "Fia-gebm" mit Ensembles aus dem Verein der Konzertabend eingeleitet.

Um 19:30 Uhr beginnt das Konzert im Hof.

Der anschließende Ausklang mit Verpflegung lädt zu gemütlichen Gesprächen und zur Kontaktpflege ein.

Bei Schlechtwetter wird das Konzert auf Mittwoch, 14. Juni 2017 verschoben.

Nähere Informationen gibt es unter www.mv-gaspoltshofen.at.

Auf zahlreiche Besucher freut sich der Musikverein Gaspoltshofen!