"Krautschädl" kommen in die Brauarena Grieskirchen

Den 27. Mai dürfen sich Freunde guter Musik gleich vormerken. Ab 20.30 Uhr wird die Bühne der Brauarena Grieskirchen gerockt. Die Brauerei Grieskirchen bringt in Zusammenarbeit mit der JVP Grieskirchen die Kultband "Krautschädl" in die Bezirkshauptstadt. Die drei Musiker aus Wels sind längst keine Unbekannten mehr in der österreichischen Musikszene und überzeugen mit tanzbarem Rock und schlauen Mundarttexten. Als Support kommt die Newcomerband "Gin Sonic" und wird überzeugen mit innovativen Einflüssen und energiegeladener Live-Show. Wenn nicht schon alles in Grund und Boden gefeiert wurde, heizt DJ Tim Tailor noch einmal so richtig ein. Er begeistert seit 2009 Musikliebhaber in Österreich, Deutschland und Kroatien.

Tickets für das Event gibt es bei allen JVP-Grieskirchen-Mitgliedern, auf oeticket.com , in allen Partnerbetrieben und Verkaufsstellen von oeticket. Übrigens: Die JVP Grieskirchen hat sich zum Ziel gesetzt, den Reinerlös für die Jugendförderung zu verwenden.Die BezirksRundschau verlostfür das Konzert in Grieskirchen. Hier gleich mitmachen – die drei Gewinner werden am 22. April per Email verständigt.