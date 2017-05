Maifest in Grieskirchen: Kraxeln, Kinderschminken & Kart-Rennen

Grieskirchen : Kirchenplatz |

Lustig wird es am Samstag, 20. Mai am Grieskirchner Kirchenplatz. Ab 10 Uhr findet das Maifest statt, Action gibt es reichlich. Die JVP Grieskirchen veranstaltet ein Kart-Rennen; austoben können sich die Kleinsten in der Hüpfburg. Beim Kinderschminken bekommen kleine Besucher kreative Gesichter aufgemalt. Die "Brass Bulls" sorgen für gute Musik und bei der Volkstanzaufführung dar man sich ruhig ein paar Bewegungen abschauen. Und natürlich steht der Maibaum im Mittelpunkt: Flinke Kletterer können dabei ihr Talent beweisen. Was außerdem nicht fehlen darf: Köstliche Bratwürstel und frische Pofesten.