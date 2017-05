Muttertagskonzert der EMK Grieskirchen

Grieskirchen : VAZ Manglburg |

Die Eisenbahnermusikkapelle Grieskirchen lädt am Samstag, 13. Mai zum Muttertagskonzert. Ab 20 Uhr darf man sich im VAZ Manglburg auf jede Menge gute Musik einstellen. Beim Konzert kommt es übrigens heuer zu einer Premiere: Der Verein „NETZwerk Integration“ hat beim Grieskirchner Musikschullehrer und Komponisten, Alois Wimmer, ein Musikstück für traditionelles österreichisches Blasorchester und eine syrische Band rund um Orwa Alshoufi Faraq in Auftrag gegeben. Faraq spielt sehr virtuos die Oud, eine arabische Variante der Laute. Damit soll eine Begegnung mit den neuen Grieskirchnern auf Augenhöhe ermöglicht werden.

Wimmer entwickelt in seiner Komposition eine Geschichte, die von einem syrischen Kind und seinen Träumen einer glücklichen, heilen Welt erzählt. Es träumt von den österreichischen Bergen mit Schnee, Wasser im Überfluss und vor allem vom Frieden, aber auch von üppigen arabischen Festen und Gebräuchen. Das Kind begibt sich auf eine gefährliche Reise in einem Segelboot über das Meer und findet nach der Überwindung vieler Gefahren endlich das Traumland aus den Erzählungen seiner Eltern.



Karten um 8 Euro gibt es bei der Trafik Pointl und allen Musikern, Abendkassa ist 10 Euro.

Fotos: Bernhard Waldhör