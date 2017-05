Rock in der Hofbühne Tegernbach mit Alex Zilinski

SCHLÜSSLBERG (jmi). Rock, Funk & Blues: Am Donnerstag, 1. Juni herrscht wieder gute Musik in der Hofbühne Tegernbach. Das "Alex Zilinski Trio" sorgt ab 20 Uhr für tanzbare Melodien und hat dafür auch "Special Guests" mit im Gepäck. Was die Besucher neben Eigenkompositionen der Band noch erwarten dürfen? Natürlich tolle Stücke von James Brown, Joe Cocker, Rolling Stones, Pink Floyd, Deep Purple, Stevie Wonder und vielen mehr.



