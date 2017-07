Schiffsleute-Verein des oberen Mühlviertels feiert 25. Jubiläum

WESENUFER. Am Sonntag, 27. August, findet um 11 Uhr ein Festakt in Wesenufer statt, bei Schönwetter im Innenhof des Seminarhotels, sonst im Saal. Bereits um 10 Uhr gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche. Der Verein Schiffleute vom oberen Donautal feiert heuer sein 25-jähriges Gründungsjubiläum. Aus diesem Anlasswird eine neuee Vereinszille getauft und gesegnet. Monsignore Wolfgang Renoldner wird die Segnung vornehmen, Taufpatin ist Elisabeth Selle. Im Anschluss an den Festakt mit Schiffsmeister Anton Witti, Bürgermeister Herbert Strasser (Waldkirchen) und Landtagspräsident a. D., Friedrich Bernhofer, gibt es ein gemütliches Beisammensein bei Musik, Speis und Trank und der Möglichkeit zum Besuch der 2016 mit dem Danubiuspreis ausgezeichneten Zillenausstellung.