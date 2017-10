Schöne Töne: Philharmonie Lugansk kommt nach Grieskirchen

Die Künstler aus der Ukraine laden mit Dirigent Kurt Schmid am 5. November zum Konzert ins Landschloss Parz.

GRIESKIRCHEN (jmi). Ein besonderes Konzert darf man am 5. November in Grieskirchen erwarten. Die Philharmonie Lugansk zeigt an dem Abend ihr Können. "Ich durfte dieses wunderbare Orchester bereits einmal in Linz erleben, als der ukrainische Honorarkonsul Ernst Hutterer in die Redoutensäle einlud und dort einen Empfang gab", erklärt Grieskirchens Bürgermeisterin Maria Pachner. "Mich hat stark beeindruckt, wie die Musiker des vom Krieg gebeutelten Landes mit ihren Melodien die Besucher in ihren Bann gezogen haben. Eine hohe Symbolkraft hatten die leeren Sesseln im Orchester – für jeden Musiker, der aufgrund der Kriegswirren nicht dabei sein konnte, blieb ein Stuhl leer. Im Zuge des Konzertes wurde ein Marsch zu Ehren von Honorarkonsul Ernst Hutterer uraufgeführt – dieser Marsch sollte den Grieskirchnern nicht vorenthalten werden."

Von Beethoven bis Mozart

Wann & Wo

Neben dem Marsch umfasst das Repertoire der Musiker aus der Ukraine die Werke von Beethoven, Mozart, Mahler, Bruckner, Tschaijkowsky und vielen mehr. Damit konzertierten sie bereits in vielen Ländern, sowie auf zahlreichen Musikfestival und bei Wettbewerben. Fazit von Pachner: "Die Konzertbesucher erwartet eine Vielfalt von ukrainischen Melodien, die uns in das schöne, aber derzeit schwierige Land versetzen werden."Die musikalische Leitung dieses Abends übernimmt Kurt Schmid. Der Wiener ist bereits seit 2002 künstlerischer Leiter und erster Dirigent des Akademischen Symphonieorchesters der Philharmonie Lugansk. Als Dirigent gestaltete er Konzerte in Japan, Korea, Russland und Österreich.Dasunter Leitung von Kurt Schmid findet am Sonntag,imstatt. Beginn ist um 19 Uhr. Vorverkaufskarten um 25 Euro gibt es im Rathaus Grieskirchen. Karten sind ebenso an der Abendkassa erhältlich.