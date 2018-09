Spaziergang in die Zeitlosigkeit

13.09.2018, 08:00 Uhr

Nur ein paar hundert Meter vom Parkplatz der Liftanlage in Haag am Hausruck liegt das Schloss Starhemberg mit dem Heimatmuseum

Ein Ort der Entschleunigung

Nur ein kleiner Abstecher



HAAG. Wer sich die Zeit nimmt, und vom Parkplatz unter der Luisenhöhe den Schildern des Heimatmuseums folgt, kommt erst in eine lange Obstbaumallee. Schreitet man diese entlang, gelangt man in eine andere Zeit. Von Wald umgeben, findet man dort das Schloss Starhemberg. Es ist seit 1916 im Besitz der Familie Hatschek, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts das Schloss restaurieren und umbauen ließ. Schon im Mittelalter entstand hier die erste Burg, die im laufe der Geschichte immer wieder baulich umgestaltet wurde. Die heutige Bausubstanz stammt im Wesentlichen aus dem 16. Jahrhundert. Im Schloss nächtigte auch Napoleon Bonaperte, auf seinem Weg nach Austerlitz. Heute beherbergt es ein Heimatmuseum, das der Vergangenheit und der früheren Kultur der Region gewidmet ist.Wenn man sich in das alte Gebäude begibt, verliert die gemessene Zeit ihre Bedeutung.Die Dauerausstellung der Miniaturräume von Brigitte Zurucker Burda lädt ein, das Tempo aus dem eigenen Tun herauszunehmen und sich in die Räume im Maßstab 1:12 zu begeben.Auch im Haager Heimatmuseum darf man verweilen, um sich mit der Geschichte der Umgebung auseinaderzusetzen. Von Bergbau und Handwerk zum einfachen Leben der Bauern, von der Familei Hatschek bis zu Napoleons Aufenthalt reichen die Themen der Ausstellung.So kann ein Tag auf der Luisenhöhe, mit dem vielseitigen Erlebnisprogramm auch mit etwas Ruhe und einer Reise in andere Zeiten verbunden werden. Die Zufahrt zum Schloss ist nur für Menschen mit Gehbeeinträchtigung möglich. Sonst wird empfohlen die Strecke zu Fuß zurück zu legen. Ein Spaziergang aus unserer Zeit vielleicht auch an einen Ort ohne Zeit.