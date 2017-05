St. Pius: Maibaumdiebe schlugen zu

02.05.2017, 14:44 Uhr

Die Aufregung um den Maibaum von St. Pius war groß - und das im Jubiläumsjahr: Noch bevor der Baum beim Maifest auf der Festwiese aufgestellt werden konnte, wurde dieser schon gestohlen. Mit den Dieben gab es schlussendlich eine gütliche Einigung.

Kein Platz frei blieb beim traditionellen Maifest der Caritas-Einrichtung St. Pius in Steegen/Peuerbach, das heuer ganz im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums der Einrichtung stand. Die BesucherInnen drängten bei strahlendem Sonnenschein auf die Festwiese. Dabei war die Aufregung im Vorfeld groß – war doch der prächtig geschmückte Baum kurz vor dem Fest am 1. Mai verschwunden.Noch bevor der Baum auf der Festwiese aufgestellt werden konnte, wurde dieser schon gestohlen! Die Jägerschaft und die Freiwillige Feuerwehr Steegen entpuppten sich via „Bekenner-SMS“ als die dreisten Diebe. Doch bei einer traditionsgemäßen Auslöse mit einem Fass „Pius Bräu“ und einer Jause, welche sich Diebe und Bestohlene gemeinsam schmecken ließen, war der Baum aber rechtzeitig zum Fest wieder einsatzbereit. Gespendet wurde das 22 Meter hohe Prachtexemplar heuer übrigens von Konrad Stütz, einem Bewohner von St. Pius.

Mit den Raaber Blechbuam und Herzbluat spielten dieses Mal gleich zwei Bands auf. Viele Gäste schwangen zu den schwungvollen Rhythmen das Tanzbein. Langeweile kam keine auf. So sorgte am Nachmittag die Jongliergruppe für Spaß und Action, während die Mitglieder der Theatergruppe mit ihren Darbietungen von den Beatles bis hin zu Andreas Gabalier ihr Playbacktalent unter Beweis stellten. Die Schuhplattler aus Natternbach sorgten für einen zünftigen Ausklang.Der 22 Meter hohe Maibaum zog besonders die jungen BesucherInnen an. Die Kinder standen Schlange, um den Baum bis in schwindelerregende Höhen zu „erkraxeln“. Gewinner war jede/r, der/die mit der Fahne wieder sicher am Boden landete.Für die KundInnen und MitarbeiterInnen von St. Pius, ihre Angehörigen und die Bevölkerung war es ein gelungenes Fest des Miteinanders. Davon ist auch Franz Bauer, Vizebürgermeister von Steegen, überzeugt: „Ein großes Kompliment an das Organisationsteam, das mit dem Maifest wirklich alle anspricht. Beeinträchtigte Menschen und die BewohnerInnen der umliegenden Gemeinden haben gemeinsam ein perfektes Fest gefeiert.“