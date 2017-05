Tag der OÖ Museen: Region ist in Linz vertreten

Bereits am 13. Mai findet im Schlossmuseum Linz der Tag der OÖ Museen statt. Unter dem Motto „Oberösterreich ist vielfältig!“ präsentieren sich insgesamt 45 Museen mit Aktivstationen und besonderen Objekten aus ihren Sammlungsbeständen. Mit dabei aus dem Bezirk Grieskirchen sind auch das Freilichtmuseum Furthmühle in Pram und das Haager Heimatmuseum - Schloss Starhemberg. Die Furthmühle bietet hier Besuchern die Möglichkeit eigene Zelten am Steinofen zu backen.



Am Internationalen Museumstag, 21. Mai, laden auch die Pramtaler Museen wieder ein. Im ersten Museum zahlen Besucher Eintritt und können alle weiteren teilnehmenden Pramtaler Museen, wie die Furthmühle Pram, kostenlos besuchen.