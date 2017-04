Viel Action beim Willibalder Maibaumfest

ST. WILLIBALD. Am 07. Mai heißt es wieder ,,Eini ins Sonntagsg'wand, und auf zum Maifest noch St. Williboid". Der Musikverein St.Willibald lädt ab 10.30 Uhr auf den Turnplatz der Volksschule ein. Neben der musikalischen Erfrischung erwartet Sie die Moderation des allseits bekannten Konrad „Bill" Plötzeneder.

Zusätzlich zu den kulinarischen Gaumenfreuden gibt es für Jung und Alt ein intensives Rahmenprogramm: Ab 10.45 Uhr dürfen sich die angemeldeten Gruppen beim Riesenwuzzler-Turnier beweisen (Anmeldungen bei Christian Haslinger unter Tel. 0680/2188 334. Für die Kinder gibt es von 12 bis 13 Uhr die Kinderolympiade – mit tollen Preisen für alle Teilnehmer. Ab 13.30 Uhr findet das Kindermaibaumkraxeln statt. Ab 14 Uhr gibt es das Maibaumkraxeln heuer mit akrobatischen Einlagen der Pramtalkraxler. Für alle, die die ersten warmen Frühlingsabende genießen wollen, gibt es das Maifest-Warm Up am Samstag, dem 06. Mai. Los geht's um 19 Uhr. Bei Schlechtwetter gibt's einen Ersatztermin: Maifest am 28. Mai und Warm Up am 27. Mai.