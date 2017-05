Was nettes zum Muttertag – vier Tipps in letzter Minute

12.05.2017, 12:06 Uhr

Konsumkritik hin oder her, eine kleine Aufmerksamkeit für die Frau Mama kann nie schaden. Viele Geschäfte bieten zum Muttertag Sonderangebote oder führen sogar spezielle Produkte in ihrem Sortiment – eine Gelegenheit, die man ruhig nutzen kann. Auch diejenigen, denen Blumen und Schokolade zu langweilig sind, können in der Grieskirchner Innenstadt fündig werden.

Vier Tipps – Bildergalerie

Das kleine Geschäft „Schöne Dinge von Himmel und Erde" am Oberen Stadtplatz 21 führt Schmuck, aber auch Räucherwerk und ätherische Öle. Vom 9. bis zum 12. Mai gibt's spezielle Muttertagsangebote. „Die Kräuterstube", Am Roßmarkt 21, bietet Naturkosmetik und verschiedene Behandlungen, so auch die duftende Rosen-Handcreme. Das Buch „Mama & ich" soll dabei helfen, wertvolle Erinnerungen strukturiert festzuhalten – bei Thalia am Stadtplatz 42. Damenmoden Hohensinner am Stadtplatz 33 bietet eine große Auswahl an modischen Schals und Tüchern – so bleibt Mamas Hals schön warm, falls das Wetter am 14. Mai nicht mitspielt.