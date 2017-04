world wild web – die Gefahren von Internet & Co.

29.04.2017, 15:11 Uhr

Sicherer Umgang mit Handys und Computer

Cybercrime, Gewalt, Sextortion, Cybergrooming, Mobbing und Cyberbullying im Netz. Was sind das für Begriffe? Die Kriminalität ist durch Zuhilfenahme der sozialen Medien, dem Internet und der Smartphones grausamer und härter geworden. Dieser Entwicklung stehen Lehrer, Eltern und Erzieher teilweise machtlos gegenüber. Die Kinder sind dem Netz gnadenlos ausgeliefert, wenn man sie dort alleine lässt. Wie kann ich mich und mein Kind schützen?Der Referent Geyrhofer Alexander arbeitet seit vielen Jahren im Bereich der Sucht- und Gewaltprävention in Schulen, bei Lehrerfortbildungen und in der Erwachsenenbildung.Der Vortrag findet am Donnerstag, den 11. Mai 2017 statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei!