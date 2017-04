AK-Infoabend: „Voller Einsatz für Pflegeprofis“

24.04.2017, 14:47 Uhr

Die Arbeiterkammer Oberösterreich lädt alle Pflegekräfte aus dem Bezirk Eferding zu einem informativen Abend zum Thema „Voller Einsatz für die Pflegeprofis“ am Donnerstag, 4. Mai 2017, um 19 Uhr in die AK Eferding ein.

Attraktives Programm

„Mit dieser Einladung wollen wir den Pflegekräften Danke für ihre Arbeit sagen und ihnen gleichzeitig Informationen bieten, die zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege und Betreuung beitragen können“, sagt AK-Präsident Johann Kalliauer.Um den Abend für die Pflegekräfte attraktiv zu gestalten, hat die Arbeiterkammer ein interessantes Programm zusammengestellt. Die AK stellt die Leistungen und Angebote für ihre Mitglieder vor. Rechtsanwalt Dr. Christian Gepart informiert über neue Entwicklungen in der Pflege: Wie wirken sich die Änderungen im GuKG auf die Beschäftigten aus? MMag.a Heidemarie Staflinger aus der Abteilung Arbeitsbedingungen der AK OÖ referiert zum Thema „Mindestpflegepersonalschlüssel in den oö. Alten- und Pflegeheimen“. Bei der anschließenden Diskussion stehen die Referentin sowie Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte um Anmeldung unter der Telefonnummer 050 / 6906-4211 oder unter eferding@akooe.at