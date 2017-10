Einladung zum Vortrag: "Aufrecht bis ins hohe Alter"

Ganzheitliche Betrachtung der WechseljahreMit naturidenten Hormonen zu einem neuen LebensgefühlVORTRAG von und mit Dr. Wolfgang Plakolm am21. November2017, 19:30 Uhr imPfarrheim Peuerbach, Georg-von-Peuerbach-Straße 19, 4722 PeuerbachProgramm• Neue Ansichten, Einsichten und Aussichten zum Thema Wechseljahre von Frauen und Männern.• Was sind naturidente Hormone? Wie funktioniert diese Therapie?• Wodurch unterscheiden sie sich von anderen Hormonen?• Weshalb sind die Wechseljahre negativ besetzt – und wie kann man sie positiv erlebenDr. Wolfgang PlakolmGynäkologe und Spezialist für naturidente HormoneDr. Plakolm geht in anschaulichen Beispielen auf die vielen Fragen rundums Thema Wechseljahre ein. Dadurch können Ängste und Vorurteileausgeräumt und Mut gemacht machen, auch in diesem Lebensabschnittauf die eigene innere Stimme zu hören.

Anmeldung im Eltern-Kind-Zentrum Peuerbach per E-Mail an office@elkiz.at odertelefonisch unter 07276 29286. Eintritt € 15,-- / € 12,-- für MitgliederDer Vortrag findet in Zusammenarbeit mit der gesunden Gemeinde statt!