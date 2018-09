Erste Hilfe: "Es geht nicht immer nur um Leben oder Tod"

06.09.2018, 18:00 Uhr

Erste Hilfe sind kleine lebensrettende Maßnahmen, die erkrankte oder verunfallte Menschen vor zusätzlichen Folgeschäden bewahren. Es geht nicht immer nur um Leben oder Tod, sondern um das Absichern der Gefahrenstelle sowie erste Maßnahmen zur Sicherheit und Stabilisierung des Patienten bis zum Eintreffen professioneller Rettungskräfte.Erste Hilfe ist immer dann zu leisten, wenn die Gesundheit oder das Leben von Menschen durch Unfall oder Krankheit gefährdet ist. Erste Hilfe soll eine Verschlechterung des Zustandes abwenden. Dazu gehören zum Beispiel das Absichern der Unfallstelle, das Tätigen des Notrufs, aber auch Menschen aus dem Gefahrenbereich zu bringen, Blutungen zu stillen oder die Atmung zu sichern.Als Ersthelfer kann man nichts falsch machen, nur nichts zu tun wäre womöglich fatal. Selbst eine gebrochene Rippe bei der Wiederbelebung ist besser, als tot zu sein. Wichtig ist auch, sich mit anderen Anwesenden zusammen zu tun und sich die Maßnahmen aufteilen bzw. gemeinsam ausführen. Jeder unterschiedliche Stärken und so ergänzt man sich perfekt.

Starttermine für Erste-Hilfe-Kurse:

Man sollte unbedingt einen 16 Stunden Erste-Hilfe-Grundkurs besuchen. Einen Erste-Hilfe-Kurs macht man nicht für das Rote Kreuz, sondern für Menschen im direkten persönlichen Umfeld. Familienangehörige, Freunde oder Kollegen sind in der Regel die, die unsere Hilfe als Ersthelfer benötigen. Die meisten kleineren Unfälle und Verletzungen, aber auch plötzlichen Erkrankungen passieren überwiegend im privaten Umfeld. Und zu guter Letzt: Wer weiß noch ganz genau was er vor fünf Jahren gelernt hat? Eine Auffrischung sollte immer wieder gemacht werden – entsprechende Angebote gibt es regelmäßig. • 24. September: Grieskirchen• 25. September: Eferding• 5. November: Grieskirchen• 15. November: Hartkirchen• 5. Dezember: GrieskirchenDas gesamte Kursangebot in der Region finden Sie unter erstehilfe.at.