Fitness unter medizinischer Aufsicht im mediFIT Grieskirchen

12.05.2017, 09:08 Uhr

Grieskirchen : mediFIT Grieskirchen |

„Wofür Sie auch trainieren, wir bringen Sie ans Ziel“ – unter diesem Motto bemüht man sich im mediFIT, dem Fitnessstudio mit medizinischer Betreuung, um seine Kunden. Das Training von Prävention bis Rehabilitation richtet sich an all diejenigen, die ihre Gesundheit durch die richtige Bewegung unterstützen, fördern und wiederherstellen wollen.

Dass Bewegung, richtig dosiert, ein unglaubliches Gesundheitspotential hat, weiß praktisch jedes Kind. Weniger bekannt ist jedoch die negative Wirkung, die falsch durchgeführtes Training haben kann. An diesem Punkt setzt mediFIT an: „Die laufende Betreuung beim Training ist der besondere Vorteil, der uns wesentlich von anderen Fitnesscentern unterscheidet“, erklärt Mag. Alrun Köck, Standortverantwortliche von mediFIT Grieskirchen. „Wir wollen Menschen Freude an gesunder Bewegung vermitteln, denn mit einem gesunden Körper lässt es sich leichter durchs Leben gehen!“

Erfolg auf der ganzen Linie

Keine Frage des Alters

Seit 2016 in Grieskirchen

Die perfekte Mitgliedschaft zum Testen

IHRE Vorteile auf einen Blick

Seit 10 Jahren ist das außergewöhnliche Fitnessstudio im Gesundheitszentrum Wels zu finden.“ Das mediFIT hatte im Oktober 2016 10-jähriges Jubiläum gefeiert und wir waren stolz, das Jubiläumsjahr mit der Expansion nach Grieskirchen feiern zu dürfen. Wir bieten im mediFIT ein Gesundheitstraining, das über die normalen Maße weit hinausreicht. Hier findet man medizinisches angeleitetes Training, kombiniert mit einem Fitness Aspekt. Daher ist es optimal geeignet, vielen Krankheitsbildern vorzubeugen, “ so Sportwissenschafter und Geschäftsbereichsleiter Mag. Mürzl.Das medizinische Fitnesstraining erfreut sich regen Zustroms, nicht nur zur Widererlangung der Gesundheit nach stationären Aufenthalten, Unfällen oder Verletzungen. Auch vorbeugend wird gearbeitet: Eine Stärkung der Rückenmuskulatur kann etwa Bandscheibenleiden vorbeugen, Ausdauertraining kardiologische Probleme mindern. Stets an der Seite des Kunden finden sich SportmedizinerInnen, SportwissenschafterInnen und FitnesstrainerInnen. Nach einer Sportmedizinischen Erstuntersuchung erarbeitet das Team individuelle Trainingspläne und steht natürlich stets für Trainingskontrollen zur Verfügung.Freizeitsportliche Aktivitäten mit dem Zweck, die Gesundheit zu fördern und Risikofaktoren zu mindern, haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Bewegung hat unglaubliches Gesundheitspotential und ist nicht ausschließlich Jungen, vielleicht ohnehin fitten Menschen vorbehalten. Bewegung ist keine Frage der Verfassung, keine Frage des Alters: Bewegung tut jedem gut. Wer seine Gesundheit bis ins hohe Alter erhalten möchte, ist mit einem Präventionstraining gut beraten. Die qualifizierten MitarbeiterInnen stimmen das jeweilige Training individuell auf die Belastungsgrenzen ab, so dass wirklich jeder mitmachen kann.Als im Oktober 2006 das Trainingszentrum mediFIT in Wels, eine Einrichtung der PKA Privaten Krankenanstalt Wels, eröffnet wurde, konnte man auf derartigen Erfolg nur hoffen. Mittlerweile wird seit April 2016 in Grieskirchen in der Trattnach Arkade am dritten mediFIT Standort an der Fitness und Gesundheit gearbeitet. Das Tolle daran: Mit nur einer Mitgliedschaft kann man dann je nach Belieben an allen mediFIT Standorten trainieren.Über den Sommer bietet das mediFIT für Interessenten und Unentschlossene ein tolles Angebot zum Testen. In den Sommermonaten Juni, Juli und August schenkt Ihnen mediFIT ein Trainingsmonat, ganz ohne Bindung. Nähere Informationen im mediFIT oder unter www.medifit.at Mit einer Mitgliedschaft im mediFIT genießen Kunden viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Fitnessstudios.