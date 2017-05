Kränkung des Stoffwechsels in der heutigen Zeit

Durch unsere Ernährung können wir uns gesund erhalten oder Krankheiten entwickeln. Durch die Forschung Dr. Mayr ́s können wir durch Änderung der Ernährungsweise Krankheiten behandeln.

Frau Dr. Christine Stossier leitet gemeinsam mit ihrem Mann Dr. Harald Stossier das Gesundheitszentrum in Maria Wörth. Ihre Patienten kommen aus der ganzen Welt zu ihnen, denn ein Schlüssel zur Gesundheit liegt in einer ausgewogenen Ernährung. Durch die richtige Esskultur, wie und wann wir essen, können die Inhaltsstoffe der Lebensmittel dem Organismus optimal zugute kommen. Richtige Ernährung stärkt die Leistungsfähigkeit des Verdauungsapparates und kann sogar heilen.

Dr. Christine Stossier hat ihr Medizinstudium an der Universität Graz abgeschlossen und Weiterbildungen in den Bereichen Homöopathie, Diagnostik & Therapie nach F.X. Mayr Applied Kinesiology, Ernährungsmedizin, Orthomolekulare Medizin, Medizinische Hypnose und Regulationstherapie nach Prof. Max Lüscher absolviert.Sie ist mitverantwortlich für den Aufbau von VIVA - dem Zentrum für Moderne Mayr Medizin und in der gemeinsamen ärztlichen Leitung von VIVA mit Dr. Harald Stossier tätig.