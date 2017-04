Diakonweihein Wallern von Alfred Ortner

24.04.2017, 17:57 Uhr

Viele Freunde, Pfarrangehörige und Gäste feierten den Gottesdienst mit und freuten sich mit der Familie. Alfred Ortner ist fast 50 Jahre ehrenamtlich im Dienste der kath. Kirche tätig.Voller Einsatz als Ministrant, in der Jugendschar, der Jugendarbeit, als Lektor, im Pfarrgemeinderat und in den letzten 12 Jahren auch als Obmann im Pfarrgemeinde zeigen sein großartiges Engagement auf.

In den letzten 5 Jahren hat sich Hr. Ortner intensiv mit der theologischen Ausbildung zum Diakon auseinander gesetzt. Dies alles, neben einem sehr fordernden Beruf und großem Engagement in der Pfarrgemeinde.Bgm. Kieslinger hob in seiner Rede die vorbildlich gelebte Ökumene, und alle anderen Voraussetzungen hervor: Helfen, Freude schenken, dienen und vor allem sympathisch sein! Er wünschte Herrn Ortner für die verantwortungsvolle Aufgabe eine gute Hand und Gottes Segen.Bei einer, nach dem Gottesdienst, stattgefundenen Agape im VAZ Akzent konnten noch gute Gespräche mit dem neu geweihten Diakon und auch Bischof Scheuer geführt werden.