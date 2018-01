Dreikönigsaktion 2018 in Kallham

06.01.2018, 15:21 Uhr

Über 50 Kinder marschieren im Gemeindegebiet von Kallham in 15 Gruppen durch insgesamt 51 Ortschaften.

Dabei werden sie von 13 Begleitern betreut und in 15 Haushalten mittags kulinarisch verwöhnt.Die Kinder haben sichtlich Freude am "Singen für eine gute Sache" und auch die Bewohner von Kallham schätzen einen Besuch von Caspar, Melchior und Balthasar nach Weihnachten.Auch eine Gruppe Erwachsener macht schon seit 11 Jahren bei dieser Hilfsaktion mit.Belohnt werden die großen und kleinen Sänger immer am 6. Jänner nach der Hl. Messe mit einem Imbiss beim Dreikönigsbrunch im Pfarrsaal und mit einem kleinen Geschenk der Diözese.