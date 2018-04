Forst Fest schreibt Wettbewerbsgeschichte

30.04.2018, 20:32 Uhr

50 Teilnehmer beim Landjugend-Bezirksforstwettbewerb, Programmhighlights, Besucherrekord und zwei Heimsiege - das war das Forst Fest am 22. April in Gaspoltshofen.

Bei den 7 Stationen des Forstwettbewerbs, die von Kettenwechseln über Präzisionsschnitt, bis hin zu Durchhacken reichten, waren Schnelligkeit, Geschick, aber vor allem Genauigkeit im Umgang mit Axt und Motorsäge gefragt. 50 Landjugendliche kämpften in der Gästewertung bzw. der Bezirkswertung um die vorderen Plätze. Die Bezirkswertung war dabei in die Kategorien Damen, Burschen Über 18 Jahre und Burschen Unter 18 Jahre unterteilt.Die Landjugend Gaspoltshofen nutzte ihren Heimvorteil in vollen Zügen aus. So sicherten sie sich mit Martin Mühlleitner und Martin Fosodeder sowohl den Doppelsieg in der Kategorie Burschen Über 18 Jahren, als auch bei den Burschen Unter 18 Jahren, wobei hier Alfred Arminger und Simon Mader den Sieg nach Hause holten. Die Mädls der Landjugend Haag bewiesen, dass auch Damen mit Motorsäge und Axt umgehen können und holten sich die ersten beiden Plätze in der Damenwertung. Wir möchten allen Landjugendmitgliedern recht herzlich zu ihren Leistungen gratulieren!Zahlreiche Besucher nutzten das traumhafte Wetter und strömten zum Forstwettbewerb und Frühschoppen auf das Firmengelände der Hackgut Möslinger GmbH. Neben ein paar Ausstellern und dem „Show-Hacken“ mit der neuen Hackmaschine der Firma Möslinger, waren die Besucher beim Besucherwettbewerb im Zweimannsägen gefordert. Für die musikalische Umrahmung und die entsprechende Stimmung in der Festhalle sorgte der Schoberl Express. Die Landjugend Gaspoltshofen verpflegte die vielen Gäste dabei hervorragend.