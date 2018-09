Großes Jubiläumsfest mit Fahrzeugsegnung bei der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen am Walde!

23.09.2018, 17:10 Uhr

Der Einladung zum Festakt folgten insgesamt 27 Freiwillige Feuerwehren, davon 22 aus dem Abschnitt Peuerbach, eine aus dem Abschnitt Grieskirchen, sowie 5 angrenzende Feuerwehren aus dem Bezirk Schärding mit insgesamt 398 Mann/ Frau!Auch eine Abordnung der Feuerwehr Triftern von der Partnergemeinde Neukirchen in Bayern, sowie die Feuerwehr Tarna Mare von der Partnergemeinde aus Rumänien, die im letzten Jahr das 29 Jahre alte Löschfahrzeug der Feuerwehr Neukirchen bekommen haben, waren vertreten.Nach der Begrüßung erläuterte Kommandanten Kneißl kurz wie es zum Ankauf des neuen Löschfahrzeuges kam, gab einen kleinen Überblick über die Ausstattung und technischen Highlights des Fahrzeugs und bedankte sich bei allen die es ermöglicht haben dieses Fahrzeug anzukaufen, gleich im Anschluss erfolgte die Segnung durch Herrn Pfarrer Mag. Jan Plata.Es folgten die Worte von Bürgermeisters Dr. Kurt Kaiserseder, der an Kommandant Christian Kneißl eine Fahnenband-Masche als Geschenk und Andenken an das 130-jährige Jubiläum überreichte, weiters folgten die Ansprachen des Landesfeuerwehrkommandanten Landesbranddirektor Dr. Wolfgang Kronsteiner, Landesrat Max Hiegelsberger und Landesrat Kommerzialrat Elmar Podgorschek.Mit einem Lob an die teilnehmenden Feuerwehren, Zitat:"Kommt es nur mir so vor, oder ist es tatsächlich so leise, so eine Stille bei einem Festakt, der in einem Zelt bzw. Halle stattgefunden hat, habe ich noch nie erlebt, vielen herzlichen Dank!" und drei Strophen "Hoamatland" wurde der Festakt von Kommandant Christian Kneißl feierlich beendet!Bericht: Rosemarie Gschwendtner