Volksschule Michaelnbach , Grieskirchner Str. 6 , 4712 Michaelnbach AT

Mit Gruppeninspektor Alexander Geyrhofer haben sich die Volksschule und die Gesunde Gemeinde Michaelnbach einen wahren Profi zum Thema "Social Media - neue Chancen und Gefahren" eingeladen.



Eltern sind moralisch und gesetzlich dazu verpflichtet, die Kinder Tag für Tag vor Gefahren zu schützen. Es gehört daher auch dazu, sich über neue Gefahren zu informieren - nämlich jene Gefahren, die im Internet und am Handy auf die Kinder lauern.



Es handelt sich beim Informationsabend am 12. Mai um keinen technischen Vortrag, man lernt also nicht, wie man mit einem Computer umgeht, sondern sie erhalten Tipps, wie Kinder vor eventuellen Gefahren geschützt werden können.