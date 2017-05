Spenden statt Schenken

03.05.2017, 20:07 Uhr

ist schon seit vielen Jahren unverzichtbarer Begleiter des Projektes Altamira: Er übersetzt die Korrespondenz zwischen den Schulen Escola Brasil Grande und der NMS Hofkirchen, er besucht regelmäßig die Urwaldschule und hat nun anlässlich seines 60sten Geburtstages seine Gratulanten gebeten, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen für das Hilfsprojekt Altamira zu geben. Schließlich wurden es, die wesentlich dazu beitragen werden, jungen Menschen in einer benachteiligten Region im Urwald Brasiliens Bildungserwerb und somit eine bessere Zukunft zu ermöglichen.Wolfgang Pimingstorfer ist überzeugt: „Das Projekt liegt mir am Herzen. Ich weiß, was diese Unterstützung Wunderbares bewirkt. In meinem Alter habe ich alles, das ich zum Leben brauche – soll es anderen auch gut gehen!“Wolfgang Pimingstorfer wird im kommenden August die brasilianische Dorfschule wieder besuchen und die Spendensumme direkt Alt-Bischof Kräutler übergeben. Muito obrigado!