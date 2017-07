28. Oldtimer Landlrallye in Meggenhofen

Bald ist es wieder soweit: von 18. bis 20. August 2017 findet in Meggenhofen die Landlrallye statt.

Was erwartet Sie bei der 28. Landl-Rallye 2017:

Freitag 18. AugustAb 15 Uhr treffen die ersten Teilnehmer und Besucher bei der Gartenpartie im Pfarrhof ein. Die Startunterlagen mit den Roadbooks und Gutscheinen stehen ab 17 Uhr im Nennbüro bereit.Am Samstag 19. August wartet auf die Teilnehmer das Frühstück frisch vom örtlichen Bauernhof Matzeneder, diesmal zusätzlich mit Weißwurst und Brezen.Traditionell um 9 Uhr 31 heißt es: Start frei für die 28. Landl-Rallye 2017!Unser bewährtes Moderatorenteam schickt erste Fahrzeug auf die Ausfahrt durch das Landl. Vorbei an Wiesen mit Obstbäumen und Feldern, an Kirchen und zahlreichen Kapellen führt der Weg nach Kremsmünster zur diesjährigen Hauptstation, der Landesgartenschau 2017. Die Oldtimer und Klassiker werden schon freudig erwartet. Sie dürfen als zusätzliche Attraktion den Innenhof des Stiftes Kremsmünster schmücken.An drei Standorten – und zwar im Stift Kremsmünster, im Markt Kremsmünster sowie im Schloss Kremsegg gibt es 10 Schaugärten, 10 Themengärten und 10 Küchengärten zu bewundern. Von der Bonsaiausstellung im historischen Fischkalter über den farbenfrohen Dahliengarten bis hin zum blühenden Orchestergraben. Zur Stärkung stehen im Fischkalter Messwein und Tassilosekt sowie Brötchen und Weckerl aus der Region für Sie bereit.Am Urkornhof in Vorchdorf sind Sie geladen, Kaffee oder Säfte zu trinken und Kuchen zu genießen. Von den „Urkörnderln“ - so werden die Mitarbeiter liebevoll genannt - können Sie Wissenswertes über alte Getreidesorten erfahren. Vor allem, wie bekömmlich sie sind und wie sie verarbeitet werden. Jedenfalls bekommen Sie ein „herziges“ Geschenk mit auf den Weg.In Zwisl können Sie Schokoladen verkosten und alles, was Sie interessiert über die edlen Köstlichkeiten erfahren und eine Tafel erlesene Schokolade mit nach Hause nehmen.Zurück geht’s zum Pfarrhof, wo Sie mit einem Glas Sekt oder einem Getränk Ihrer Wahl empfangen werden. Auch das Schätzspiel wartet schon auf Sie – wie jedes Jahr. The Same Procedere as Every Year! Wenn der Fragebogen fertig ist, können Sie ihn im Nennbüro bis spätestens 17 Uhr abgeben und zum gemütlichen Teil der Landl-Rallye schreiten und im Pfarrhofgarten oder im Festzelt das Abendessen genießen. Um 18 Uhr geht’s dann zur Siegerehrung und zum gemütlichen Ausklang.Am Sonntag, 20. August feiern wir um 9 Uhr eine Messe im Festzelt. Um 11 Uhr können Sie traditionell Ihr Fahrzeug segnen lassen. Beim Frühschoppen wird die 28. Landl-Rallye ausklingen.