3 Gründe. Leidinger feiert.

26.04.2017, 13:16 Uhr

Im Zuge des Festaktes wurde der Werkstättenzubau durch Diakon Rudolf Knoll feierlich gesegnet. Otto und Monika Leidinger wurden seitens der Wirtschaftskammer geehrt und ihnen durch Obmann KR Laurenz Pöttinger und Bezirkstellenleiter Hans Moser die Wirtschaftsmedaille überreicht.

Die vergangenen 10 Jahre waren im Familienbetrieb (alle vier Kinder sind im Betrieb tätig) sehr arbeitsreich und intensiv. Es mussten doch sehr viele Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am bereits in die Jahre gekommenen Betriebsgebäude durchgeführt werden um wieder am Stand der Zeit und der Technik zu sein, erzählt Otto Leidinger. Umso erfreulicher ist es jetzt zurückzuschauen und mit unseren langjährigen Mitarbeitern, unseren treuen Kunden, und so vielen Gästen aus Politik und Wirtschaft, Besuchern aus Nah und Fern feiern und die letzten Jahre Revue passieren lassen zu dürfen.