8.670 Stunden, neues Gerät und Kommando in St. Georgen

04.02.2018, 18:35 Uhr

Um auf 2017 zurückzublicken, lud Kommandant Norbert Fuchshuber die Kameradschaft am Samstagabend, 3. Februar 2018 zur 130. Vollversammlung im Veranstaltungsraum nach St. Georgen ein.

Die stolze Summe von 8.670 Stunden erbrachten die Kameraden der FF St. Georgen für das vergangene Jahr 2017 an Ehrenamt. 13 Übungen, zahlreiche Veranstaltungen, Sitzungen sowie einen Brand und 15 technische Einsätze wurden von den Jörger Feuerwehrkräften im letzten Jahr an Leistungen erbracht.

Eine Beförderung und fünf Ehrungen an verdiente Kameraden

Neues Führungsteam mit 100% gewählt

Neues Gerät zum Einstand

Diese Bilanz konnte von Schrift- und Kassenführer, Jugendbetreuerin und dem Kommandanten vorgetragen werden. 54 Kameradinnen und Kameraden (inkl. 17 Jungfeuerwehrmitglieder) lauschten den interessanten Ausführungen der Jubiläums-Vollversammlung.Neben den Einsatzkräften konnte Kommandant Fuchshuber einige Ehrengäste begrüßen. Darunter Bürgermeister Karl Furthmair, Amtsleiter Johann Wimmer, Abschnitts-Feuerwehrkommandant Johann Kronsteiner, Pflichtbereichs-Kommandant Thomas Wieser, Ehren-Oberbrandrat Josef Schwarzmannseder, Maria Fuchshuber, Helga Aigner und drei Ehrendienstgradträger der FF St. Georgen Josef Dallinger, Walter Waltenberger und Klaus Wassermair.Ein besonders schönes Geschenk hatte die 17-köpfige Jugendgruppe mit Jugendbetreuerin Elisabeth Huemer vorbereitet. Die Kids bedankten sich bei Kommandant Fuchsuber und seine Frau Maria mit einem Gruppenbild, Bier und Blumen.Befördert wurde Christian Lemberger zum Hauptlöschmeister.Die Bezirks-Verdienstmedaille in Bronze (Stufe III) erhielten: LM Bernhard Illk und F-Kurat Pater Herbert Sojka.Die Bezirks-Verdienstmedaille in Silber (Stufe II) erhielten: OBI Franz Wiesner, AW Helmut Wiesner und BI Gerhard Aigner.Nach dem Referat des Abschnittskommandanten Kronsteiner konnte sich Bürgermeister Furthmair nicht nur für die geleistete Arbeite bedanken, sondern im Auftrag der Gemeinde einen Neuen mit Werkzeug befüllten Werkstattwagen an die Feuerwehr übergeben. Somit verfügen die Kameraden über ordentliches Werkzeug und können kleinere Reparaturen oder Umbauten selber durchführen.Im Anschluss an die Versammlung führte Bürgermeister Furthmair die Neuwahl des Kommandos durch. Kommandant Norbert Fuchshuber legte nach 15-jähriger Tätigkeit als Kommandant seine Funktion zurück. Auch sein Stellvertreter, Franz Wiesner beendete die Funktion nach zehn Jahren und 15 Jahren im Kommando. Der Lotsen- und Nachrichtenkommandant Gerhard Aigner legte auch seine Funktion zurück und beendete diese nach 15 Jahren.Mit 100% wurden alle vier Kommandomitglieder von 37 Wahlberechtigten in ihre Funktionen gewählt:Kommandant: Herbert Ablinger (neu)Kdt-Stellvertreter: Christian Lehner (neu)Schriftführer: Robert DallingerKassenführer: Helmut WiesnerVom neuen Kommandanten wurden bestellt:Zugskommandant: Alexander DoppelbauerGerätewart: Roman GütlingerLuN-Kommandant: Manuel Fuchshuber (neu in dieser Funktion)Atemschutzwart: Ronald Doppelbauer (neu)Jugendbetreuerin: Elisabeth HuemerAußerhalb des Kommandos wurden vom Kommandanten ernannt…zum Gerätewarthelfer (Hausmeister): Thomas Huemer (neu)…zum Jugendhelfer: Manuel Fuchshuber…zur Jugendhelferin: Sandra Aigner…zur Jugendhelferin: Anna GaubingerNach der Neuwahl des Kommandos übergab Bürgermeister Karl Furthmair die Führung an HBI Ablinger und überraschte ihn mit einem neuen Feuerwehrhelm.Kommandant Herbert Ablinger bedankte sich für den großen Vertrauensvorschuss und die familiäre Kameradschaft in der Feuerwehr. Das erweiterte Kommando wurde von Ablinger sofort mit Bescheid und Urkunde bestellt.Mit der Wahl zum Kommandanten legte Herbert Ablinger nach sechs Jahren als HAW für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit seine Funktion im Bezirks-Feuerwehrkommando Grieskirchen zurück.Da die Feuerwehr bis Dato keine eigene Motorsäge hatte, organisierte der neue Kommandant bis zur Vollversammlung ein neues Gerät. Drei private Sponsoren stellten sich mit dieser wertvollen Geräte-Spende beim neuen Kommando ein. Gerade in Zeiten von immer häufiger werdenden Sturmböen wird diese Spende ihre gute und häufige Verwendung im Feuerwehrdienst finden.Abschließend gab Ablinger einen Ausblick auf das bevorstehende Jubiläumsjahr und auf einige neue Herausforderungen in der Wehr.