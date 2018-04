29.04.2018, 08:42 Uhr

Alpenverein Peuerbach Wanderung in Freinberg

Peuerbach: Parkplatz Dreefsstrasse | Die Mittwochswanderer des Peuerbacher Alpenvereines veranstalten am 2. Mai eine Wanderung in Freinberg bei Passau. Wanderleiter ist Richard Huber. Abfahrt nach Freinberg um 8,30 Uhr am Parkplatz Dreefsstrasse in Peuerbach.

