Baustellensaison im Bezirk Grieskirchen

08.05.2017, 09:20 Uhr

Das Land Oberösterreich hat nun alle Baustellen in Oberösterreich für 2017 bekanntgegeben. Auch der Bezirk Grieskirchen ist davon betroffen.

BEZIRK. Sommerzeit ist auch Baustellenzeit. Und genau deshalb hat Verkehrslandesrat Günter Steinkellner nun in einer Pressekonferenz informiert, welche Baustellen 2017 am Plan stehen. "Einer unserer Schwerpunkte liegt auf dem Erhalt und der Sanierung unserer Straßen. Schließlich umfasst unser oberösterreichisches Landesstraßennetz 6.000 Kilometer", so Steinkellner. Für diese Maßnahmen an Straßen-, Brücken- und Tunnelbauten stehen im Jahr 2017 finanzielle Mittel in der Höhe von insgesamt 130 Mllionen Euro zur Verfügung. Davon entfallen 74 Millionen Euro auf Erhaltungsmaßnahmen, 56 Millionen Euro auf Neubau-Projekte.

Baustellen im Bezirk Grieskirchen

Ebenso werden im Bezirk Grieskirchen einige Bauvorhaben umgesetzt. Im September wird die Fahrbahn der L525 Michaelnbach-Stauff-Straße im Ortsbereich vonsaniert. Der vorhandene Asphaltbelag und der Frostkoffer werden dabei abgetragen und erneuert. Die Straße wird für den gesamten Verkehr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Der 500-Meter-lange Bauabschnitt soll im November fertig gestellt werden.Dazu gehört etwa die Sanierung der Trattnachbrücke in. Durch den schlechten Zustand und der verordneten Beschränkung auf 24 Tonnen Gesamtgewicht wurde die Brücke ersetzt. Die Kreuzung B137/Badstraße wird hinsichtlich Fahrbahnbreite und Sichtweiten der angrenzenden Zufahrten verbessert. Die Gesamtbaukosten für den Brückenneubau und den jeweiligen Straßenanbindungen belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Der Brückenbau wurde Mitte Februar 2017 gestartet, die Brücke wird am 10. Mai für den Verkehr freigegeben.