"Che GueVavra" in der Hofbühne Tegernbach

„Wie viele Revolutionen sind schon in Kinderzimmern von milchgesichtigen Pubertierenden ausgerufen worden, um das Establishment hinwegzufegen?“ – Diese und andere Fragen stellt sich der heimische Kabarettist Helmuth Vavra in seinem neuen Programm "Che GueVavra – Der Rebell ist in Dir!". Begleitet wird Vavra von seinem Co-Autor Berthold Foeger. Damit ist das Heilbutt&Rosen-Gründerduo wieder vereint. Im Rahmen des neuen Programms ziehen die beiden Bilanz darüber, was von den Plänen rebellischer Teenager übrig geblieben ist: Bin ich Held oder Spießer? Habe ich meine Ideale konsequent verfolgt oder für schnödes Geld verkauft?

Am Mittwoch, 9. August stellt sich "Che GueVavra" diese Fragen auf der Hofbühne Tegernbach. Beginn ist ab 20 Uhr.

„Mit nun bald 50 Jahren wird man sich bewusst, dass die Halbzeit des Lebens erreicht ist und man stellt sich die Frage, was auf dem eigenen Lebenskonto vorhanden ist und was man noch nicht gelebt hat“, erzählt Helmuth Vavra über die Entstehung seines neuen Programms. „Man fühlt sich wieder wie in der Pubertät, man rebelliert und beginnt sich neu zu orientieren. Mit meinem neuen Programm wollte ich deshalb ein Stück schreiben, das sich mit dieser aufregenden Lebensphase auf humorvolle Weise auseinandersetzt.“