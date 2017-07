Die FF Tolleterau lädt zum 49. Tolleter Sommerfest ein

Die Freiwillige Feuerwehr Tolleterau lädt bereits zum 49. Mal zum Tolleter Sommerfest vom 27. Juli bis 29. Juli ein. Das Fest mit Discozelt startet an allen 3 Tagen um 20.30 Uhr. Am Donnerstag findet die "Lederhos'n Party" mit Unterhaltung von "Dreifach" statt. Kein Eintritt ist für alle, die mit Dirndl und Lederhosen feiern, für alle anderen 5 Euro. Am Freitag wird "Rockies" den Festgästen kräftig einheizen und am Samstag die Partyband "Pitch Black" für gute Stimmung sorgen. An beiden Tagen ist bis 22 Uhr der Eintritt frei, danach 10 Euro.