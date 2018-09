Die Proben zum Musical "Paulus, und seine Mission"

07.09.2018, 10:25 Uhr

Ein Besuch im Pfarrheim Waizenkirchen erlaubt einen Blick hinter die Kulissen

Proben im Pfarrheim

Biblischer Stoff

Singgruppe Skalo und Laudate Kids



WAIZENKIRCHEN. Der Kinderchor Laudate Kids, die Singgruppe SKALO und der Musikverein Waizenkirchen inszenieren mit vielen freiwilligen Helfern ein Musical über Paulus. Die Aufführungen finden am Sonntag, 10. Oktober, Freitag, 26. Oktober und Sonnatg, 28. Oktober jeweils um 14.30 Uhr im Turnsaal der NMS Waizenkirchen statt.Bevor es an die Bühnenproben geht finden die Einzelproben im Pfarrheim statt. Dort werden Choreographien, Dialoge und Gesang geprobt. Auch die Kostüme werden anprobiert.Das Musical soll in die Zeit vor mehr als 2000 Jahren entführen und die Geschichte des frühchristlichen Missionars Paulus erzählen. Über 100 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bringen diese Erzählung auf die Bühne.Vor mehr als 20 Jahren wurde die Singgruppe SKALO in Waizenkirchen gegründet. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Gründungsmitglieder zusammen: Scharinger, Kreuzhuber, Auinger, Lindinger, Obermayr. Mittlerweile besteht die Singruppe aus 35 Mitgliedern. Die Laudate Kids sind ein Kinderchor, dessen Repertoire sich vor allem kirchlichen und biblischen Themen, vom Alten Testament bis zum Weihnachtsevangelium widmet.