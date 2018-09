Erfolgsprojekt der Landjugend Bezirk Grieskirchen: 21.408 Kilometer für den guten Zweck

17.09.2018, 15:18 Uhr

Beim diesjährigen Bezirksprojekt der Landjugend Bezirk Grieskirchen drehte sich alles um Sport und Bewegung. Ziel von „Moch ma Meta – Landjugend in Bewegung“ war nämlich, Jugendliche zu mehr Bewegung zu motivieren und sie darauf zu sensibilisieren, dass Gesundheit eines der wichtigsten Dinge im Leben ist.

BEZIRK. Ein halbes Jahr lang stand für die Landjugendlichen aus dem Bezirk Grieskirchen alles im Zeichen von Sport und Gesundheit. Ziel des Bezirksprojekts „Moch ma Meta – Landjugend in Bewegung“ war nämlich, Jugendliche zu mehr Bewegung zu motivieren und sie darauf zu sensibilisieren, dass Gesundheit eines der wichtigsten Dinge im Leben ist. Seit Mitte März wurden nämlich mit Hilfe der App Runtastic fleißig Kilometer beim Laufen, Wandern, Radfahren etc. zurückgelegt und fürsorglich aufgezeichnet. Warum? Ziel war es, so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren. Denn pro Kilometer sollten 10 Cent für den guten Zweck gespendet werden. Dies war nur durch die zuverlässige Unterstützung zahlreicher Unternehmen, Ärzte und Gesundheitszentren möglich.

Spenden für Kids



Die fleißigsten des Bezirks

Das Highlight des Tages bei der Abschlussveranstaltung, die der Bezirksvorstand gemeinsam mit der LJ Haag organisierte, war die Spendenübergabe und die Verkündung der in Summe zurückgelegten Kilometer. Durch den Einsatz mehr 140 Lj-Mitglieder aus allen 14 Ortsgruppen wurden in den vergangenen Monaten 21.408 Kilometer zurückgelegt. Die Spendenbeträge wurden aufgerundet und so wurden in Summe 2.400 Euro gespendet. 1.200 Euro gingen dabei an ein 14 Monate altes Mädchen aus Peuerbach mit der seltenen Krankheit Neurofibromatose, mit der zweiten Hälfte unterstützt die Landjugend die Familie eines 9-jährigen Burschen aus Pollham beim Ankauf eines Therapierades.Als Anreiz Kilometer zu sammeln gab es eine Wertung von Einzelpersonen und Ortsgruppen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte sich die LJ Wendling und die LJ Gaspoltshofen. So sicherte sich Christoph Schauer (Wendling) vor Thomas Arminger (Gaspoltshofen) den ersten Rang. Beide liefen in den vergangenen sechs Monaten mehr als 980 Kilometer – im Schnitt rund fünf Kilometer am Tag. Auch bei der Ortsgruppenwertung sicherte sich die Landjugend Wendling den Sieg.