Es wird wieder trachtig - Oktoberfest Meggenhofen

19.09.2018, 19:37 Uhr

Die Tore in die Fest-Arena mit über 800 qm2 beheizter Fläche werden ab 20.00 für die Trachtenparty des Jahres geöffnet. Wir freuen uns, dass „Stadlmusi-Heavy Blasmusik“ in der Festhalle für Wiesn-Stimmung in gewohnter Manier sorgt. Auf alle Fans von Elektro-Beats wartet das DJ-Duo „ZESRS“ im Elektro-Stadl.

Es warten viele Gewinne auf unsere Besucher. Wie gewohnt wird ein VIP-Tisch mit freiem Eintritt, einem Fass Bier und Weißwurst für 15 Personen verlost (gewinnspiel.mv-meggenhofen.at). Die größte Gruppe, die sich vor 22.00 beim Eingang meldet, kann noch am selben Abend 10 Kisten Bier mit nachhause nehmen. Außerdem wartet ein neues Dirndl/Lederhose auf die Miss Drindl bzw. den Mister Lederhose.Der Musikverein Meggenhofen freut sich auf alle feschen Madln und Buam in Tracht.