Familienkonzert der Marktmusikkapelle Gallspach

Durcheinand‘ im Märchenland...

Es ist schon erstaunlich, was man im weit, weit entfernten Märchenland so alles erleben kann. Und Hänsel und Gretel hätten sich das bestimmt auch vorher nicht gedacht.

Am Vortag des Muttertages spazierten die beiden durch die Straßen und freuten sich über die Sonne. Gerade überlegten sie, ob sie nicht am Waldrand nach ein paar Blumen Ausschau halten sollten. Die könnten sie dann ihrer Mutter mitbringen und sie würde sich darüber bestimmt freuen, als plötzlich...

Ja, was genau da passiert ist und wie Hänsel und Gretel von einem Abenteuer ins nächste gerieten, das könnt ihr, liebe Kinder,erfahren.Da laden euch nämlichunter derund diezumein.könnt ihr dort gemeinsam mit euren Eltern erfahren, was Hänsel und Gretel - neben dem Lebkuchenhaus - sonst noch so alles erlebt und entdeckt haben.Im Anschluss an die musikalische Reise durchs Märchenland gibt es dann noch eine kleine Stärkung in der Schule.Die Musikerinnen und Musiker der MMK Gallspach, die Instrumentalschüler und Blockflötenkinder, die Schülerinnen und Schüler der Volksschule wie auch die Kindergartenkinder freuen sich schon jetzt auf euren Besuch und einen spannenden Konzertnachmittag.