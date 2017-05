FF Unterstetten: Feuerwehrdamen beweisen Action

11.05.2017, 00:00 Uhr

Mit heißem Kalender starten die Damen der FF Unterstetten zur Feuerwehr-WM nach Villach.

TOLLET (jmi). Sex sells – das weiß auch die Damenbewerbsgruppe der FF Unterstetten. Darum zeigt sich das Titelbild ihres neuen Kalenders auch brandheiß. Mit den Erlösen finanzieren sie die Teilnahme an den Internationalen Feuerwehrwettkämpfen in Villach im Juni. Die BezirksRundschau hat darum mit FF-Dame Jacqueline Ecklmayr gesprochen.Es ist ein großartiges Gefühl. Wir haben uns durch die Landesbewerbe für den Bundesbewerb qualifiziert. Beim Bundesbewerb im letzten Herbst sind wir als ganz neue Gruppe mit Bestzeit gelaufen. Aber: Die Vorbereitungen für Wettkämpfe sind immer mit Kosten verbunden. Da wir auf freiwilliger Basis arbeiten, brauchen wir immer finanzielle Unterstützung.

Wir haben bereits 2009 einen Kalender gemacht und wollten darum auch die neue Generation mit einem Kalender in Szene setzen.Wir haben drei Monate intensiv daran gewerkt. Dabei haben wir beste Unterstützung von unserem Fotografen Franz Schobesberger (fs-media.at) erhalten, der mit uns viele Ideen ausprobiert hat. Das Titelbild ist natürlich sexy, es soll ja auch ein Verkaufsschlager werden. Aber drinnen sind vor allem Szenen, die den Feuerwehralltag zeigen: Unfall, Brand, Holzarbeiten. Wir sind sehr zufrieden damit, es hätte nicht besser sein können.Eigentlich nicht. Gerade unsere Burschen schätzen unsere Leistungen und dass wir uns Mühe geben – nicht nur bei Bewerben, sondern auch bei den Einsätzen. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich aus einem kleinen Ort komme, wo Zusammenhalt im Vordergrund steht. Der Spaß kommt zudem nicht zu kurz.Wir haben mit 16 aktiven FF-Damen sicher oberösterreichweit die meisten Frauen in der Feuerwehr. Ich bin seit 2002 Mitglied und war schon in der Jugendgruppe aktiv. Was bei der Feuerwehr eine wichtige Rolle spielt: Sie ist ein Verein, in dem jeder Einzelne der Gemeinde auch etwas zurückgeben kann. Man merkt schon, dass sich immer mehr Mädchen und junge Frauen für die Feuerwehr begeistern.