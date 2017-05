Frischer Wind: SV Pöttinger Grieskirchen bekommt neuen Trainer und neuen Sportdirektor

10.05.2017, 14:10 Uhr

Heinle begann 1993 in Grieskirchen Fußball zu spielen. Er wechselte 2003 nach Bad Schallerbach und spielte vorwiegend in der Oberösterreichliga im Mittelfeld. Seit zwei Jahren ist er Trainer der Union VTA Rottenbach (Bezirksliga 3. Platz).Als Tormann spielte Pölzl in Grieskirchen vorwiegend in der 1b und in der Kampfmannschaft als Ersatztormann. Seit drei Jahren ist er Sektionsleiter beim Sportverein in Schlüßlberg und in der neuen Saison in Grieskirchen.Thomas Altendorfer, Präsident des SV Pöttinger Grieskirchen, freut sich auf die neue Saison: "Wir schauen positiv in die Zukunft und wollen mit den sportlichen Veränderungen möglichst viele Spieler beim SV Pöttinger halten um auch in der nächsten Saison große Erfolge zu erzielen. Wir bedanken uns natürlich bei Ronald Scharschinger für die lange sportliche Leitung des SV Pöttinger, die absolut eine sehr erfolgreich war. Ebenso bei unserem Meistertrainer Helmut Wartinger mit dem der SV Pöttinger größte Erfolge feiern konnte."