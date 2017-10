Gefährliche Schießübungen in Schlüßlberg

18.10.2017, 08:22 Uhr

Gegen 18.30 Uhr spazierte eine Schlüßlbergerin in der Nähe des Gartens vorbei. Die Spaziergängerin spürte unmittelbar vor ihrem Kopf einen Luftzug und ein Pfeifen. Gleich darauf bemerkte sie den Einschlag des Geschosses in einem gegenüberliegenden Holzhütte und ging in Deckung. Den Schützen konnte die Dame nicht wahrnehmen, doch brachte sie den Vorfall zur Anzeige bei der Polizei. Im Zuge der Erhebungen wurden in dem Holzhütte mehrere Einschusslöcher festgestellt und der junge Schlüßlberger als Schütze ausgeforscht. Der Mann wird an die zuständige Staatsanwaltschaft angezeigt.