Informationstag  „Hospiz beWEGt“ – Hospizgespräche

Das Mobile Hospiz des Roten Kreuzes Grieskirchen veranstaltet zum ersten Mal die Grieskirchner Hospizgespräche.

In der Hospizarbeit geht es nicht nur um den Betroffenen, sondern auch um die Begleitung der Familie. Die Angehörigen sollen die Gelegenheit haben, sich in diesen Wochen und Tagen untereinander auszusprechen und voneinander Abschied zu nehmen. Der Sterbende soll sich in seiner Familie sicher fühlen und Geborgenheit finden. Die Begleitung von Sterbenden stellt den Anspruch, dass wir Leben und Sterben nicht als gegensätzliche Begriffe betrachten, sondern dem Sterben einen Platz im Leben einräumen, so die Intention des Roten Kreuzes.

Folgende Vorträge werden angeboten:

Die Hospizgespräche bieten die Möglichkeit, sich zu informieren, beraten zu lassen, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Das Rote Kreuz lädt ein zu Vorträgen, Präsentationen der Netzwerkpartner und Möglichkeiten ins Gespräch zu kommen. Mehr Informationen unter roteskreuz.at/grieskirchen oder telefonisch unter 07248 / 62 2 43 - 44„Leben mit Demenz“ - Doris Kleiss Krankenschwester und Buchautorin„Vorbereitung auf den Ernstfall“ - Sigrid Eysn RAINBOWS-Mitarbeiterin„Reanimation am Lebendsende“ - Dr. Florian Wimmer, Leitender Notarzt RK Grieskirchen.