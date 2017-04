Jahreshauptversammlung und Neuwahlen bei der MK Aistersheim

28.04.2017, 13:11 Uhr

Dabei wurde das neue Obmann-Team mit Maria Gugerbauer (Obfrau), Peter Bointner (Obfrau-Stv.) und Christoph Willinger (Obfrau-Stv. und Stabführer) gewählt. Weiterhin im Vorstand tätig und bei dieser Wahl bestätigt wurden Johann Humer (Kassier), Viktoria Silber (Medien), Isabella Bachinger (Stabführer-Stv. und Schriftführer-Stv.), Patrick Gruber (Instrumenten-Archivar), Yvonne Starlinger (Noten-Archivar) und Melanie Silber (Archivar Bekleidung).Neu in den Vorstand gewählt wurden Viktoria Schauer (Schriftführerin) und Walter Bachinger (Beirat).Wolfgang Sickinger und Katrin Bointner, die den Verein die letzten 4 Jahre geführt haben, legten ihre Funktionen zurück. Sie werden den neuen Vorstand als Beiräte aber weiterhin unterstützen.Die bestellten Funktionen wurden ebenfalls für die neue Periode bekannt gegeben:Kapellmeisterin: Johanna HeltschlKapellmeister-Stv.: Patrick Gruber, Sebastian RienerJugendreferat: Ida Breitwieser und Tamara KumpfmüllerDas Jahresprogramm 2017 wird wie geplant durchgeführt und hat den nächsten Höhepunkt mit dem Konzert „Farbenspiel Musik“ am 20. Mai in der Pfarrkirche