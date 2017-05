JVP: Studi-Öffi-Ticket in ganz Eferding, Party-Events für Grieskirchen

12.05.2017, 09:26 Uhr

Geld für Studenten im Bezirk Eferding

Für die Eferdinger JVP-Gruppe bleibt der Studentenzuschuss für Öffi-Tickets im Vordergrund. Jeder Student soll einen Zuschuss von seiner Heimatgemeinde bekommen, wenn er den Hauptwohnsitz während seines Studiums im Bezirk behält. Das machen bereits zehn Gemeinden im Bezirk, Alkoven und Prambachkirchen sollen demnächst nachziehen. Dadurch entstehe eine Win-Win-Situation, da druch Ertragsteile pro Einwohner auch die Gemeinden davon profitieren. „Wir sind unserem ambitionierten Ziel, den Zuschuss im gesamten Bezirk Eferding einzuführen, schon sehr nahegekommen“, erklärt JVP Bezirksobmann Christoph Knierzinger.

Grieskirchen: JVPler sollen in Spitzenpositionen

Im Bezirk Grieskirchen will sich die Ortsgruppe auf Events stürzen. Unter dem Motto „#dasssiwastuat“ will die JVP einen Event-Kalender erarbeiten mit Aktionen und Veranstaltungen. Festgelegt sind bereits die 2-Euro-Party in Meggenhofen, das Krautschädl-Konzert in Grieskirchen oder die Schaumparty in Waizenkirchen. Unter dem Motto „Junge an die Macht“ hat sich die JVP im Bezirk Grieskirchen zum Ziel gesetzt, die Zahl der bereits bestehenden 31 JVP-Gemeinderäten bis zur nächsten Wahl zu erhöhen. „Wir wollen unsere Ortsgruppen und Funktionäre motivieren, sich noch intensiver in den Gemeinden zu engagieren und Spitzenämter zu übernehmen, denn wir Jungen sind die Zukunft“, meint Fabian Grüneis, JVP Bezirksobmann in Grieskirchen. Zwei JVPler haben bereits hohe Positionen in ihren Gemeinden: Raphael Hofinger ist Vizebürgermeister in Neukirchen, Hannes Humer Bürgermeister in Eschenau.