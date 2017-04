Kreisel und Heilsalben für Altamira

22.04.2017, 16:09 Uhr

Zu Weihnachten bekam der 13-jährigeeine Drechselbank geschenkt. Er beschloss, damit Kreisel und Kerzenständer anzufertigen, um mit dem Verkaufserlös die brasilianische Partnerschule zu unterstützen. Seine Schwesterund deren Mama, Helga Huter (Heilkräuterpädagogin „Tante Helga“), bereiteten zusätzlich noch Heilsalben und Kräuterbalsame zu, um den Verkaufsstand noch reichhaltiger zu gestalten. Am Elternsprechtag in der NMS Hofkirchen am 21.4. wurden die Produkte feilgeboten und die beiden Geschwister erwirtschafteten einen Betrag von 103 Euro, der vom Land OÖ nun verdoppelt wird.