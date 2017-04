Maibaumdiebe: Region zittert um ihre Maibäume

27.04.2017, 08:23 Uhr

Alles dreht sich erneut um den kahlen Baum: Maibaumdiebe haben jetzt wieder Hochsaison.

BEZIRK (jmi). Damit der Brauch des Maibaumstehlens auch heuer gelingen kann, wurde die BezirksRundschau gebeten, alle Informanten und ihre Orte zu anonymisieren. Das machen wir natürlich und haben uns für die Fantasiegemeinden "Eferbachkoven" und "Taufhofensheim" entschieden.Und darum geht's: „Ihr Maibaum wurde abgeschleppt“ – diese freche Nachricht finden die "Eferbachkovner" jährlich am Tatort. Dementsprechend nervös ist man auch heuer wieder: „Unser Baum wird immer kurz vor dem 1. Mai gestohlen – obwohl wir Sicherheitsmaßnahmen treffen“, heißt es von einem "Eferbachkovner" Sprecher. „Mittlerweile ist es schon zur lustigen und liebgewonnenen Tradition geworden. Schließlich tragen die Diebe ihn auch wieder zurück und stellen ihn auf. Letztes Jahr war der Baum besonders lang – da hatten die armen Teufel einiges zu tragen. Aber schließlich haben sie ihn ja auch gestohlen.“

"Maibaumdiebe sollten nicht zu gierig sein bei der Ablöse – ein Fass Bier und ein Paarl Würstl reichen."

Zur Sache

Kommentar: Brauchtum verlangt auch Hausverstand

In "Eferbachkoven" will man den Dieben dieses Jahr keine Chance geben: „Wir haben uns natürlich etwas überlegt. Was das ist? Das werden wir nicht verraten, um die Diebe nicht auch noch anzuspornen“, gibt sich der "Eferbachkovner" Sprecher geheimnisvoll. Szenenwechsel zum anderen Ende der Region: Die "Taufhofensheimer Diebe" haben mittlerweile Übung beim Maibaumstehlen. „Wir haben absolut nicht vor, irgendjemandem einen Maibaum zu stehlen!“, beteuert deren Chef gegenüber der BezirksRundschau. Nachsatz: „Wenn überhaupt, dann wird es eine kurzfristige Aktion werden.“Für potenzielle Maibaumdiebe hat der "Taufhofensheimer" Langfinger aber gerne die nötigen Tipps: „Nicht zu viel reden, unauffälliges Verhalten und möglichst viele Leute, also mindestens 20 Personen. Das Allerwichtigste ist, bei der Auslöse nicht zu gierig zu sein. Besonders wenn ein gemeinnütziger Verein bestohlen wurde, reichen eine Kiste Bier und ein Paarl Würstl." Ein Muss bei der Maibaumaktion: Alle Regeln der örtlichen Bräuche einhalten! Das umfasst vorgegebenes Diebesgut, Technik, Rückgabe sowie Auslöse. Darum hat die Landjugend OÖ 2013 in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ eine digitale Maibaumlandkarte mit regionalen Richtlinien zum Stehlen entwickelt. Aus wichtigem Grund: „Wird das jeweilige Brauchtum durchgeführt, gilt die Verpflichtung, sich an die überlieferten Brauchtumsregeln zu halten, auch wenn es sich um ungeschriebene Regeln handelt“, erklärt Elisabeth Schiffkorn vom Linzer Verein Kultur Plus/EuroJournal.Beispiel: In Untertreßleinsbach (Gemeinde Peuerbach) etwa müssen Diebe ihre Beute bis außerhalb des Ortsgebiets tragen – ohne technische Hilfsmittel. Gelingt dies, belohnt die Landjugend die Diebe mit einem Fass Bier. Damit der Brauch lebendig bleibt, gibt unser Informant aus "Taufhofensheim" einen wichtigen Ratschlag: "Man muss auch selber einen Maibaum aufstellen, sonst sollte man gar nicht erst zu stehlen anfangen."Kuriose Geschichten rund ums Maibaumstehlen ergeben sich in Oberösterreich jährlich:• In Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) stahl die Stammtischrunde „Stammkiste“ 2012• Begehrt war der erste Maibaum der JKU Linz im Jahr 2015:den Unimaibaum zu stehlen – alle Versuche scheiterten.• 2016 wurde der Maibaum des Seniorenwohnheims Mehrnbach (Bezirk Ried im Innkreis) gestohlen. Die Senioren holten sich ihrenwieder nach Hause.• In Hirschbach (Bezirk Freistadt) wurden 2016 die Diebe der LJ Reichenau alsPotenzielle Maibaumdiebe sollten sich an die Maibaumlandkarte der Landjugend OÖ halten – diese finden Sie hier „Auf keinen Fall wird die Polizei eingeschaltet, Maibaumdiebstahl ist Brauchtum und unterliegt den jeweiligen Brauchtumsregeln“, lautet eine der Landjugend-Richtlinien zum Maibaumstehlen. Für potenzielle Maibaumdiebe ist das natürlich noch längst keine Einladung zur Narrenfreiheit. Was Langfinger bei den Aktionen rund um den kahlen Baum stets brauchen: Muskelkraft, Geschick und vor allem Hausverstand. Denn willkürliches Beschädigen von Tafeln, Kränzen und sonstigem Zubehör oder gar Auseinandersägen des Stamms zwecks leichteren Transportes sind zweifelsfrei keine Kavaliersdelikte. Das haben erfahrene Maibaumdiebe schon lange verinnerlicht. Für Neulinge gilt: Wer sichergehen möchte, alle lokalen Brauchtumsregeln zu kennen, lässt sich von den örtlichen Maibaumaufstellern aufklären, wirft einen Blick auf die Maibaumlandkarte der Landjugend oder holt sich Tipps von erfahrenen Maibaumdieben. Fazit: Besser oft nachgefragt als später bereut.