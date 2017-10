Martini für Altamira

05.10.2017, 23:09 Uhr

Nahezu alle SchülerInnen der NMS Hofkirchen arbeiten seit Schulanfang fleißig daran mit, um am Hofkirchner Martinimarkt den Altamira-Verkaufsstand reichlich zu bestücken: Zu den Angeboten in diesem Jahr gehören unter anderem „Dalmatinische Feigenmarmelade“, „Glückssalz“, Engerl, Badeperlen, bemalte Steine, Tonbilder mit weihnachtlichen Motiven, StringArt-Bilder, Zapfenzwerge, „Türgriffe“-Gläser mit Vanillekipferln, selbst gefertigte Hautcremen u.v.m.Noch eine Info zum Martini-Markt: Am Samstag, 4. Nov., von 10 – 18 Uhr, und am Sonntag, 5. Nov., von 9 – 16 Uhr bieten 83 Aussteller in der und um die NMS Hofkirchen a.d.Tr. ihre Waren an. Der Eintritt ist frei.