Naturkosmetik macht glücklich!

15.05.2017, 10:49 Uhr

Seit einigen Jahren wird bekanntlich an der NMS St. Agatha das Fach „Glück“ angeboten. Die Inhalte, die in diesem Fach behandelt werden sind vielfältig. Neben theaterpädagogischen Elementen, sozialem Lernen und gesunder Bewegung hat beispielsweise auch die Produktion von Naturkosmetik Platz im Unterricht.Frau Gabrielle Fellinger unterrichtet in den beiden ersten Klassen das Fach Glück. Sie organisierte diesen Workshop mit der diplomierten Kräuterpädagogin Karin Humer-Mairhofer. Unter ihrer Anleitung wurden in drei Nachmittagsstunden ein Badesalz, ein Peeling, Körpersahne und eine Lippenpflege hergestellt.Frau Humer-Mairhofer erklärte den interessierten Erstklässlern nicht nur die Herstellung der Pflegeprodukte, sie verwies auch auf die Schädlichkeit der Konservierungsstoffe, die in herkömmlichen Hautpflegeprodukten verwendet werden.„Nur wer seine Kosmetik selber herstellt, weiß auch, was wirklich drinnen ist“ meint die Kräuterpädagogin. Sie verzichtet dabei auf Silikone, Paraffine, Aluminium und Parabene. Zudem wird in ihren Pflegeprodukten auch keine Mikroplastik verwendet. „Wer möchte schon in seiner Zahnpasta kleine Plastikkügelchen vorfinden, wovon man dann beim Zähneputzen auch noch etwas verschlucken könnte?“.Den Kindern hat die Herstellung jedenfalls großen Spaß gemacht und die wohlriechenden Pflegeprodukte dienten ihnen einige Tage später als sehr originelle Geschenke zum Muttertag.