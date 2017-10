Neuer AEBI Stützpunkt in der VarioWelt in Wallern

19.10.2017, 08:30 Uhr

Innovativ in die Zukunft.

VarioWeltTage

„Wir unterstützen unsere Händler. Sind diese erfolgreich, so sind es wir auch. Das ist seit über 70 Jahren unser Erfolgsgeheimnis“, betont Karl Lugmayr, Vorstand der EZ AGRAR Gruppe. Da die Kundenzufriedenheit an erster Stelle steht, soll künftig der Kundenservice noch verbessert werden. So ist es für die Händler der EZ AGRAR Gruppe jederzeit möglich mit dem Kunden die Schauräume der VarioWelt zu besuchen und dort auch die landwirtschaftlichen Geräte am Testgelände auszuprobieren. Auch der Service im Online-Bereich wird künftig noch weiter ausgebaut werden.Wer die Zukunft der Landtechnik schon heute erleben möchte, ist von 26. bis 27. Oktober 2017 herzlich eingeladen die VarioWelt in Wallern/Trattnach zu besuchen. An diesen Tagen finden interessante Vorführungen und Präsentationen von innovativer Landmaschinentechnik statt.