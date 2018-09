Neumarkt: Hund lief vor Mofa – Mädchen stürzte

09.09.2018, 21:40 Uhr

Am 8. September 2018 um 16:45 Uhr fuhr eine 16-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen mit ihrem Mofa auf einer Gemeindestraße in Neumarkt vom Kalvarienberg in Richtung Zentrum Neumarkt.

NEUMARKT (red). Am Sozius befand sich ihre 13-jährige Freundin. Plötzlich sprang ein nicht angeleinter Hund vor das Moped, worauf die 16-Jährige versuchte auszuweichen. Dabei kam sie zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die mitfahrende Freundin blieb unverletzt.Die Hundebesitzer erkundigten sich zwar über den Gesundheitszustand der Mädchen, da die 16-Jährige im Schock vorerst keine Schmerzen verspürte, gingen die unbekannten Hundebesitzer weiter.Die beiden Mädchen fuhren mit dem Moped nach Hause. Dort bekam die 16-Jährige Schmerzen, worauf sie sich ins Klinikum Grieskirchen zur Behandlung begab. Die Hundebesitzer mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Neumarkt im Hausruck unter 43 59133 4235 melden.