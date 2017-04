Prädikat "Ausgezeichnet": NMS Pram beim Landesjugendsingen

28.04.2017, 13:21 Uhr

Mehr als 13.000 Kinder und Jugendliche haben sich heuer am Landesjugendsingen sowie den vorangegangenen Bezirksjugendsingen beteiligt. Insgesamt traten heuer 68 Chöre beim Landesjugendsingen an. "Gemeinsames Musizieren in einem Chor ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und trägt zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei. Die Jugendlichen erfahren Gemeinschaft, lernen Teamfähigkeit und können ihre Talente und Fähigkeiten unter Beweis stellen", freut sich Landeshauptmann Thomas Stelzer über die große Beteiligung an den Wertungssingen.