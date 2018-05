Prof. Dr. Gugelhupf und die Drohnenamazonen begeisterte Bad Schallerbach

02.05.2018, 15:04 Uhr

In diesem einzigartigen Projekt wurde von den Kindern mit großer Begeisterung und Engagement die Bewusstseinsbildung für das eigene Einkaufsverhalten, im Besonderen der Onlineeinkäufe in „Steuerparadiesen“, aufgearbeitet. Schwungvolle Melodien bildeten dabei den Bogen und untermalten die schauspielerischen Darbietungen der Kinder.Die Marktkapelle Bad Schallerbach bedankt sich für die gute Kooperation bei den Kindern und den Lehrerinnen der Volksschule, denn die Zusammenarbeit mit den Kindern, war auch für alle Musikerinnen und Musiker ein besonderes Erlebnis. Ein besonderes Danke gilt auch dem Ortsmarketing Bad Schallerbach, das dieses Projekt in Ergänzung zur Werbekampagne „Kauf an der Quelle“ unterstützte.