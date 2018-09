Schwammerlkunde will gelernt sein

24.09.2018, 10:48 Uhr

15 Interessierte machten sich auf Schwammerlsuche

GALLSPACH (mkr.) Das Bestimmen, Sammeln und die Zubereitung der Edelsteine des Waldes will gelernt sein. Deswegen veranstaltete die Gesunde Gemeinde Gallspach eine Pilzexkursion mit Herrn DI Dr. Wilhelm Zitzewitz.Ziel war: Schäden an der Natur vermeiden und Gefahren für den Menschen abwenden.So machten sich 15 Interessierte auf um Pilze zu finden, Informationen zu erhalten und sie natürlich zu sammeln.Anschließend wurden die Pilze dann in einem Koch- Workshop mit Bernhard Kogler zubereitet und verkostet.